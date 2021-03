Dungenaar start restaurant in Schijndel ondanks corona, ’Mensen verlangen naar culinair eten’

As van je dierbare uitstrooi­en in de natuur met een speciale wandelstok? Met de TOLAD kan dat

27 februari BERLICUM - Ergens op een mooie plek je as uit laten strooien na je dood. Steeds meer mensen willen dat. Maar ga je als nabestaanden dan met een onhandige, grote urn op pad naar natuurgebieden als de Kampina, de Wamberg, de Moerputten of Haanwijk? En dan dat gehannes met een asbus. De as zit zo op je kleren of op je schoenen. Het gebeurt nu vaak ook nog stiekem. Dat kan allemaal héél anders, zegt Eric Tibosch uit Berlicum.