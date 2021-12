Dungenaren steken arme bevolking Zuidwest-Kenia hart onder de riem

Wat moeten twee Dungenaren toch in het zuidwesten van de provincie Narok in Kenia? Dat heeft alles te maken met het verleden, toen de oom van Hanneke Kusters priester was voor Mill Hill in Kenia. Tot aan zijn dood was ‘Ome Driek’ een ware bouwpastoor in Kenia. Vanuit Nairobi (centraal broederhuis van Mill Hill) bouwde hij op tal van plekken in Kenia scholen en voorzieningen voor armen. Zo werd in Den Dungen het ‘hulpvirus voor Kenia’ ook verspreid.