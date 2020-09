Dungense Brug bij Zuid-Willemsvaart even op slot voor onderhoud

Prins Carlo blijft nog een jaartje in Schorsbos, Kabinet kijkt wat er nog wél kan met carnaval

9 september SCHIJNDEL - Er komt voor 2020-2021 geen nieuwe prins carnaval in Schorsbos (Schijndel). Prins Carlo dun Urste blijft nog een jaar. Het Kabinet bekijkt van maand tot maand wat er nog mogelijk is rond carnaval in coronatijd. Een ‘gewone’ carnaval zit er in ieder geval niet in.