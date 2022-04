Dungense Brug is écht dicht: toch proberen veel automobilisten het

Den Bosch, eigenaar van de Dungense Brug in het kanaalpand van de Zuid-Willemsvaart had het al een tijdje geleden aangekondigd. Maar toch proberen veel automobilisten het tijdens de eerste dagen van de afsluiting nog hoe ver ze kunnen komen. Maar de brug is echt hermetisch afgesloten. De omleidingsroute loopt via het viaduct aan de Molendijk bij Middelrode.

Tijdje drogen

Hans Schoolmeester van gemeente Den Bosch: ,,Er moet heel wat gebeuren hier. De beide aanbruggen (toeritten naar de brug) worden helemaal opgeknapt. Ze halen met machines eerst een laag weg om daarna een nieuwe aan te brengen. Ook wordt de slijtlaag op de brug vervangen. Daarbij zijn we natuurlijk ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Want dat moet een tijdje drogen voordat er weer verkeer overheen kan.”

Verkeersader

Toch wil Den Bosch geen tijd verspillen en snapt ze heel goed dat dit een belangrijke verkeersader is voor Den Dungen. ,,Daarom werken we ook tijdens Koningsdag gewoon door. En op gezette tijden kan de brug wél open voor het scheepvaartverkeer. Niet dat er nog veel schepen komen, want de recreatievaart gaat niet met Sluis 0. Die is buiten gebruik. Maar wel de beroepsvaart. De betoncentrale in Den Bosch moet natuurlijk niet zonder materiaal komen zitten. Voor deze schepen is doorvaart mogelijk”, zegt Schoolmeester.