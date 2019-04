Dungense Litserstraat wil 30-kilometerzone

Mark den Ouden sprak deze week tijdens ‘Praat met de Raad’ in Sint-Michielsgestel over een vurige wens van de bewoners: ,,Maak van vijftig kilometer per uur dertig kilometer per uur en handhaaf daar ook op. Dan wordt het veel veiliger. Dat baseren we ook op cijfers van Veilig Verkeer Nederland. Bij dertig kilometer per uur daalt het aantal ongelukken met letsel met een kwart.”

Eén minuut 38

Nu heeft de Litserstraat in Den Dungen een kleine 350 meter lengte waar het dertig kilometer per uur is. De rest van de straat, een kleine twee kilometer, zou wat de bewoners betreft ook dertig kilometer moeten worden. ,,Het scheelt qua tijd maar een minuut en 38 seconden. Maar daar krijgen we dan ook een berg veiligheid en woongenot voor terug. Want dan trillen we door de vrachtwagens en bussen ook niet meer ons bed uit. Het is ook beter voor alle oudere woningen in de straat als er minder trillingen zijn. Dat voorkomt scheuren.”