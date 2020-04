Duo lijsttrekkers voor D66 Oisterwijk/Haaren

Te veel vuurwerk

,,De toevoeging van Haaren bij de gemeente Oisterwijk is een mooie kans voor politieke vernieuwing in Oisterwijk”, vindt Van Ginneken, die sinds 2014 raadslid in Haaren is, voor de partij Progressief’96. ,,En die is nodig, want soms een beetje vuurwerk in de gemeenteraad is best leuk, maar de laatste jaren lijkt het meer op een vuurwerkshow waar maar geen einde aan komt. Veel mensen zijn dat zat. Met een team nieuwe mensen wil D66 niet op deze oude manier doormodderen. Het is tijd voor verandering.”