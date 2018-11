Durpskwis in Liempde was als een sprookje

Het kleinste dwergje was baby Dies van zeven weken. “De jury let vooral op de kleding van Sneeuwwitje en iedereen moet slofjes aan”, legde Toos van Kronenburg uit. “Alleen Dies voldoet daaraan.” Maar ook daarin bleek het team vindingrijk te zijn: alle dwergen gingen op hun knieën zitten en legden hun sokken bij wijze van slofjes voor hun knieën op de grond. “Ik denk niet dat we weer de eerste prijs winnen,” liet Jeroen Martens weten. Martens had de geheime opdracht gedaan: vragen beantwoorden over een film over de sponsors, in de oude brandweerkazerne, compleet met rode loper. “Nu weet ik dat Het Wapen van Liempde op een zondagochtend 135 kopjes koffie schenkt.”