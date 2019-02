‘Duurzaamheid en energie-neutraal, dat is gewoon beginnen en investeren’

Er wordt wat afgepraat over duurzaamheid in Nederland, ook in Sint-Michielsgestel. Remco (41) en Gertie (39) Schouten zijn veel meer van het doen. ,,Gewoon aan beginnen thuis. Dat kan in het klein en ook in het groot. Zoiets simpels als ledverlichting hangen in de koeienstallen. Dat hebben we gewoon gedaan. Het scheelt allemaal.”