Duurzame ambities Boxtel overstijgen die van de regio

Drastisch terugdringen energieverbruik

Een enorme opgave, was de conclusie dinsdagavond dan ook in de raadzaal tijdens een informatiebijeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot de regionale plannen die moeten leiden tot drastisch terugdringen van het energieverbruik. Met als doel in 2030 vijftig procent minder dan in 1990 en in 2050 zelfs 95 procent.



Alle gemeenten dragen daaraan een steentje bij. Met besparingen, verduurzamen van woningen en ook opwekken van nieuwe energie. Maar daarmee is 'groene gemeente' Boxtel er nog niet. Want in dezelfde raadzaal is geruime tijd geleden door de plaatselijke politici besloten dat de gemeente in 2030 zelfs energieneutraal wil zijn. Een ambitie die veel verder reikt dan de regionale derhalve. ,,Of dat haalbaar is? Laat ik zeggen dat het een behoorlijk ambitieuze doelstelling is", zei Gerard Schönfeld, projectleider voor de RES in de regio Noordoost Brabant.