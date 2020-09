De 22 duurzame appartementen die woonstichting JOOST gaat bouwen op het terrein van het voormalig milieucentrum de Kleine Aarde in Boxtel passen in feite niet in de omgeving. Desondanks hoeft het complex niet te worden aangepast. Dat maakt de gemeente mogelijk door het plangebied ‘welstandsvrij’ te verklaren.

Nieuwste technieken

De voorbereidingen voor de bouw van de sociale huurwoningen zijn nu zo ver dat de plannen binnenkort ter inzage kunnen worden gelegd. Al zo’n twee jaar werkt woonstichting JOOST samen met Heijmans Bouw en FAAM Architecten aan het project dat uitgaat van de nieuwste duurzame technieken en doelstellingen.

Ontwerp past er niet in

Het beoogde bouwterrein ligt in een zone die als karakteristiek ‘historische kernen, linten en gemengde bebouwing’ heeft. Het ontwerp past daar in feite niet in. Heeft bijvoorbeeld in vergelijking met de nabijgelegen bebouwing aan Munselse Hoeve een afwijkend dak. Dat is echter voor de gemeente dus geen reden het af te wijzen.

,,Te meer daar het complex onderdeel uitmaakt van de Kleine Aarde, waarop reeds afwijkende bebouwing aanwezig is. Bovendien, om de uitgangspunten van duurzaamheid te realiseren is de gekozen bouwvorm het meest gunstig”, aldus het college in een toelichting op het bestemmingsplan.

Gasleiding

Aandacht bij de werkzaamheden zal er straks ook moeten zijn voor de gasleiding die onder het terrein van de Kleine Aarde loopt. De ‘buitengrens’ van die leiding valt binnen het gebied, maar buiten het bouwblok. Dat komt ongeveer 25 meter van het hart van de gasleiding. Met de Veiligheidsregio is meerdere malen contact geweest over deze situatie. ,,Er mag gebouwd worden, maar er zijn wel extra risico’s”, was de conclusie van die gesprekken.

Vluchtweg

Om het risico te beperken is gekeken naar een aantal maatregelen. Zoals de borstwering van de balustrade op de eerste verdieping uitvoeren in brandveilig materiaal zodat deze als vluchtweg kan dienen.

Leefbaar

,,Omdat die niet transparant is, zorgt dat voor lichtverlies en minder leefbaarheid in de appartementen”, aldus het college. Dat concludeert dat het plan ook zonder maatregelen voldoet aan de wettelijke eisen. En er dus gebouwd kan worden zonder eventuele aanpassingen vanwege de gasleiding.

Via een nieuwsbrief en ook een spreekuur worden omwonenden binnenkort op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. De hoop is dat de bouw medio 2021 van start kan.