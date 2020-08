Echt álles voor de veiligheid nu pubers weer op school zitten: ‘Als jij een kuchscherm wilt, dan krijg je dat’

Start bouw Petruskwar­tier Berlicum gevierd: 32 appartemen­ten in 2021 klaar

21 augustus BERLICUM - Het had een lange aanloop nodig, want in 2007 begon de herontwikkeling in het gebied van het oude Berlerode aan de Kerkwijk. Nu vindt de afronding plaats met de bouw van 32 appartementen van het Petruskwartier in Berlicum.