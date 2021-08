Échte vinyl streamen met Jan uit Schijndel: ‘Een Hollandse avond gaat 'm niet worden’

Inwoners van Sint-Michiels­ges­tel verontrust over achteruit­rij­den van vrachtwa­gens in (te) smalle straatjes: ‘Plannen zijn nog niet definitief’

27 augustus SINT-MICHIELSGESTEL – Een truck met oplegger die via een smal straatje in het centrum van Sint-Michielsgestel achteruitrijdend de Hema bevoorraadt, is dat verantwoord? Zeker niet, vinden centrumbewoners Jan Veenman en John Barendregt, die ook in de denktank van Veilig Verkeer Gestel zit. De veiligheidsrisico’s zijn volgens hen veel te groot. ,,Niet aanvaardbaar zelfs”, vinden ze allebei.