Echtpaar De Koning stopt na bijna halve eeuw met bloemboetiek: ‘Als ik 20 zou zijn, zou ik zo weer beginnen’

Bossche Amy Seerden en wijkver­pleeg­kun­di­ge Mark hebben een bijzondere band met elkaar: ‘Zij geeft mij levensles­sen’

11:00 DEN BOSCH - Een luisterend oor, hulp bij medicatie of met het aankleden. Ziek zijn is lastig, zeker in tijden van corona, maar gelukkig zijn de helden van de thuiszorg er.