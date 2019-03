Economie bloeit, maar klantenbestand Voedselbank Boxtel e.o. groeit

BOXTEL - Ondanks een opgebloeide economie is het aantal cliënten van Voedselbank Boxtel en omstreken flink gestegen afgelopen jaar. Dat heeft slechts deels te maken met iets lossere regels, waardoor wat meer arme gezinnen terecht kunnen bij een van de vier afgiftepunten in de Meierij. ,,Maar het gaat minder goed in de samenleving dan velen denken", zegt voorzitter Arjen Witteveen van de lokale voedselbank.

De instelling heeft de cijfers over het afgelopen jaar op een rijtje gezet en vergeleken met 2017. Daaruit blijkt dat in Boxtel het aantal klanten groeide van 88 naar 96, in Haaren van 24 naar 30, in Sint-Michielsgestel van 19 naar 37 en in Sint-Oedenrode van 17 naar 23. Volgens Witteveen vormen alleenstaande ouders - veelal: moeders - met kleine kinderen de grootse groep gebruikers.

De voorzitter van de vrijwilligersorganisatie constateert dat de zzp’ers - kleine zelfstandigen - inmiddels weer verdwenen zijn bij de Voedselbank. ,,Tijdens de crisisjaren groeide hun aantal snel, maar omdat er weer veel werk is, bijvoorbeeld in de bouw, is die groep weer weg bij ons.”

Dat mensen gemakkelijker aan een baan kunnen komen, merkt Witteveen ook in zijn club vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben van de zeventig vrijwilligers er vijf tot tien een betaalde baan gevonden. ,,Misschien wel mede dankzij het werk dat ze bij ons gedaan hebben", aldus Witteveen. Het medewerkersbestand is ook weer aangevuld; in Boxtel zijn 41 vrijwilligers actief, in Haaren 5, in Sint-Michielsgestel 14 en in Sint-Oedenrode 10.

Quitte gespeeld

Volledig scherm Voorzitter Arjen Witteveen van Voedselbank Boxtel en omstreken in mei 2017 toen de verbouwing van de nieuwe huisvesting aan de Achterberghstraat in Boxtel nog in volle gang was. © Johan van Grinsven De Voedselbank Boxtel e.o., die sinds 2006 bestaat, heeft over 2018 quitte gespeeld, vertelt Witteveen. De jaarlijkse kosten van 60.000 euro zijn gedekt door gemeentelijke subsidies, donaties - van 100 tot 4.000 euro - en door inzamelacties. Al het eten en drinken dat de lokale voedselbank aan de cliënten geeft, wordt gratis gedoneerd door lokale supermarkten, komt uit de uitwisseling met collega-voedselbanken in Brabant en Zeeland en van de Voedseltuin Boxtel. ,,Wij voelen ons gedragen door de lokale samenleving”, zegt Witteveen.

Dikke voldoende

Het afgelopen jaar hebben diverse onderzoeken plaats gehad bij Voedselbank Boxtel e.o. In het onderzoek naar voedselveiligheid haalde de instelling 99 op de 100 punten en een enquête onder klanten leverde een score van 8,7 op. De Arbodienst had wat verbeterpunten over het afgiftepunt in Boxtel. ,,Dat de vrijwilligers daar minder zwaar moeten tillen maar meer hulpmiddelen dienen te gebruiken", aldus Witteveen.

De bijna 200 huishoudens in de Meierij die voedselpakketten van de Voedselbank Boxtel e.o. krijgen, ontvangen gemiddeld 25 tot 30 producten per week met een winkelwaarde van 40 à 50 euro. Ze mogen maximaal drie jaar gebruik maken van deze dienstverlening. Witteveen concludeert over het afgelopen jaar: ,,Het ging goed met de Voedselbank, maar ik blijf erbij dat deze voorziening niet nodig zou moeten zijn".