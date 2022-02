Een beachclub in Boxtel? Vanaf woensdag opent luxe Lseven aan het Leijsenven ‘Hiermee wil ik Boxtel op de kaart zetten’

Vader (51) uit Sint-Oedenrode overleden bij ongeluk in Best, dochter (18) zwaarge­wond

BEST - Bij een ernstig auto-ongeluk in Best is zondag een 51-jarig man aan zijn verwondingen overleden. Zijn 18-jarige dochter zat ook in de auto en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Beide slachtoffers komen uit Sint-Oedenrode.

24 januari