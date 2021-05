Een beetje meer waardering voor de jeugd is op z’n plaats volgens Sohib Hussain

Coronapuppy’s zijn aan het puberen en de hondentrai­ner heeft het loeidruk

29 april DEN BOSCH - Thuiszitten tijdens een lockdown en altijd al hondenbezitter willen zijn... in coronatijd gingen we massaal aan de puppy’s. Lieve schattige beestjes, die je gezelschap houden. Maar soms wild en onbesuisd. Op zoek dus naar een hondentrainer. Met honderden anderen, want de wachtlijst is lang: ‘Puberhonden steken bij wijze van spreken geregeld hun ‘middelvinger’ omhoog’.