Een beetje 'slordig’: gemeente Meierijstad verleende subsidie aan cultureel centrum in eigendom van... de gemeente

SCHIJNDEL - Niet zo handig: de gemeente Meierijstad verleende jarenlang subsidie aan cultureel centrum ‘t Spectrum in Schijndel, waar de gemeente zelf eigenaar van is. En dat ook nog tegen de eigen regels in. ‘Slordig’, erkent het college nu.

Betrokkenen noemen het ‘onwenselijk’, de constructie die de gemeente Meierijstad met cultureel centrum 't Spectrum heeft. Het college van burgemeesters en wethouders erkent in ieder geval dat de subsidieregeling ‘slordigheden’ bevat.

Dat doet het college in de antwoorden die het gaf op schriftelijke vragen van Hart en D66. De partijen stelden die vragen naar aanleiding van een zeer kritisch rapport over cultureel centrum 't Spectrum.

Eigenaar én subsidieverstrekker

Het gebouw van ’t Spectrum is in bezit van een BV, waarvan de gemeente enig aandeelhouder is. De gemeente is dus indirect eigenaar van het gebouw, en verstrekt óók de subsidie voor het cultuurprogramma. Dat is al sinds de oprichting van 't Spectrum in 2003 het geval.

Gescheiden verantwoordelijkheden

,,Dit is als de slager die zijn eigen vlees keurt", zegt Laurens van Voorst van Hart. Maar volgens het college is er ‘in de praktijk sprake van gescheiden verantwoordelijkheden’. De gemeente is namelijk niet betrokken bij het bestuur van de BV, die gaat over de bedrijfsvoering van 't Spectrum.

Toch erkent het college dat het beter was geweest om de BV op te heffen en van 't Spectrum ‘normaal’ gemeentelijke vastgoed te maken, zoals bijvoorbeeld cultureel centrum Mariëndael in Sint-Oedenrode is, maar ook het politiebureau in Veghel en het oude raadhuis aan de Markt in Schijndel.

Onwenselijk

Dat is in lijn met wat de speciaal voor dit onderzoek aangestelde interim-bestuurder van 't Spectrum Jeroen van de Wiel vindt. Van de Wiel werd aangetrokken door het college, onder andere omdat er in vier jaar tijd maar liefst vier managers opstapte bij 't Spectrum. Hij noemt de constructie met de BV ‘onwenselijk’ en adviseert de gemeente de BV op te heffen.

Ook is het verstrekken van subsidie aan een BV, zoals nu gebeurt bij 't Spectrum, in strijd met de door de gemeente zelf opgestelde subsidieregels. Daarin staat dat alleen stichtingen en verenigingen subsidie mogen ontvangen. Volgens het college had deze ‘slordigheid’ eerder ‘opgemerkt en hersteld moeten worden’.

Adviezen opvolgen

Het college gaf eerder al aan de adviezen in het rapport van Van de Wiel op te volgen. Waarschijnlijk wordt de BV dus opgeheven, mits de gemeenteraad daar ook akkoord mee gaat. Het bestuur van 't Spectrum vertrekt per september.