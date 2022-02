‘Een centrummanager voor héle gemeente, beter dan twee’

SINT-MICHIELSGESTEL - Ytje van de Hulsbeek is de nieuwe lijsttrekker voor de VVD in Sint-Michielsgestel. Ze zat eerder acht jaar in de steunfractie van de VVD en ook voor de VVD in het waterschapsbestuur van Aa en Maas. Als de partij in een coalitie terecht komt, dan is trouwens niet Van de Hulsbeek maar de huidige wethouder Eric van den Dungen weer wethouderskandidaat.

Ytje van de Hulsbeek (53) komt oorspronkelijk uit Friesland, maar voelt zich met haar man Bart van de Hulsbeek (voormalig wethouder in Gestel) prima thuis in Berlicum. Ze werkte onder meer in Engeland en Turkije. In dat laatste land was ze hostess voor een reisorganisatie. Met Bart van de Hulsbeek streek ze uiteindelijk neer in 'Balkum’. Tegenwoordig is ze parkmanager in de regio Land van Cuijk.

Toekomst

Wat is voor Ytje van de Hulsbeek hét speerpunt de komende vier jaar? ,,We moeten veel meer dan nu toekomstbestendig denken in de politiek. Dat is een rekkelijk begrip, maar het komt er op neer dat dingen nu eenmaal snel veranderen en daar moeten we op zijn voorbereid. Dat betekent levensloopbestendige woningen bouwen, open staan voor veranderingen en innovaties. Op het gebied van klimaat en energie. Maar denk ook aan jongeren. Behalve een jeugdburgemeester, zou ik ook een jeugdraad willen. Die meepraat over de toekomst.”

Verbinder

Waarom zouden mensen in Gestel op Van de Hulsbeek moeten stemmen? ,,Als parkmanager ben ik goed in netwerken en verbinden. Die eigenschap is in de politiek ook zeer belangrijk. Ik ben een verbinder. Met veel meer focus op de héle gemeente, niet allemaal los zand met elke kern apart. Ik vind ook dat er niet twee centrummanagers moeten zijn, maar ééntje, die zich voor álle kernen en bedrijventerreinen in zet.”

Mensen ontmoeten

Wat is voor Van de Hulsbeek de meest favoriet plek in Sint-Michielsgestel? ,,Dat ligt er een beetje aan. Als parkmanager ben je vaak veel van huis en praat je de hele dag met veel mensen. Dan vind ik thuis met een lekker wijntje op de bank en een boek lezen erg aantrekkelijk. Maar ik ben een Fries, die houdt net als een Brabander van mensen ontmoeten. Dus lekker even naar Eetcafé De Prins of een andere horecazaak en een koffie of drankje doen, dat vind ik ook erg gezellig.”

Duck

Wat weten kiezers niet van Ytje van de Hulsbeek? ,,Ach, ja. Dat is voor mij nostalgie. Ik ben dan wel 53, maar ik lees maar wat graag de Donald Duck. Terwijl ik verder helemaal niet van strips hou. Maar Donald Duck vind ik erg leuk. Doet me ook denken aan vroeger, thuis. We waren met vier kinderen. Dan moest je bijna vechten om als eerste de Donald Duck uit de brievenbus te vissen.”



