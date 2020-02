Een cursusje ‘Oeteldonk-inburgeren’: verboden woord, jasje met emblemen en even snel een sjaal scoren

Pinus houdt zich fier staande in carnaval­lend Sint-Michiels­ges­tel

16:32 SINT-MICHIELSGESTEL – Elf over twee, zaterdagmiddag, het carnaval in Sint-Michielsgestel mag los. Als tenminste de Pinus is onthuld. Pinus, de Bokkendonkse evenknie van de Oeteldonkse Knillis, is nog even omhuld in het plaatselijke rood, wit, geel en blauw. Tot Prins Geert 2.0 met enige moeite Pinus weet te ontdoen van het kleurrijke stof.