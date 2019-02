Een dag na de brand in Biezenmortel: ingestorte stallen, duizenden varkens omgekomen

Zoete koekjes met een korreltje zout

10:09 Tien uur, dat betekent koffie-met-speculaasjes-tijd. Het woord lunch is synoniem aan broodje kaas, of je nu op kantoor bent, thuis of in de Efteling. Om vijf uur staan de pannen met aardappels, vlees en groente op tafel, om vervolgens een schaaltje gele vla en tijdens het achtuurjournaal een kop verse koffie met stroopwafel naar binnen te werken. Herken je jezelf hier ietsie pietsie in? Kan kloppen. Niet boos worden hoor, je bent gewoon een Nederlander.