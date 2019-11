Een geldboete en voorwaardelijke celstraf: schrikt dat dierenactivisten af?

Hij zei het niet met zoveel woorden, maar ontkende het ook niet. Op de vraag of Meat the Victims van plan is om een opnieuw een boerenstal te bezetten, stelde woordvoerder Jonathan Loogman: ,,Als acties zoals we die gedaan hebben nodig zijn om wantoestanden aan te kaarten en daarmee een debat op gang brengen, zullen we het zeker vaker doen.”