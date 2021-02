Een gewonde bij ongeval op N65 bij Helvoirt, flinke file richting Tilburg weer voorbij

Maurick College verkozen tot ‘Super­school’; vmbo basis bij beste van Nederland

10 februari VUGHT - Een afdeling van het Maurick College in Vught is dit jaar als enige in de regio uitgeroepen tot ‘Superschool’. Het gaat om de leerweg vmbo basis. De prestigieuze titel is een mooie binnenkomer voor de kersverse rector Ben van den Anker.