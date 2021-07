Een goed jaar maakt in Boxtel nog geen zomer: ‘We rekenen de komende jaren op 4,1 miljoen verlies’

BOXTEL - Ruim zes ton overgehouden in 2020. Om dan de conclusie te trekken dat Boxtel financieel gezond is? Nou, nee. ,,We hebben het lekkende dak beschermd door een zeiltje te spannen, de reparatie staat nu voor de deur”, aldus burgemeester Ronald van Meygaarden.

Geld over, om precies te zijn 623.000 euro. Het coronajaar 2020 heeft Boxtel niet verder in de rode cijfers geduwd. ,,Netjes”, was gisteravond de conclusie van de gemeenteraad. ,,Het is wel een overschot op een begroting die al sober was. Je zou kunnen zeggen dat onze positie nu iets minder erg is”, verwoordde de Balans-fractievoorzitter de mening van de raad.

Het betekent niet dat de vergadering van 20 juli, als de gemeenteraad over de bezuinigingen gaat discussiëren, plots in wat vrolijker sfeer kan verlopen. Nog altijd dreigt een jaarlijks tekort van tussen drie en vijf miljoen euro.

Inkomsten binnenhalen

In 2020 is Boxtel uit de rode cijfers gebleven door onder meer een algemene korting door te voeren van tien procent. Met zo’n kaasschaafmethode komt de raad er vanaf dit jaar niet meer. Dus was de blik van veel fracties al gericht op 20 juli. ,,We moeten vooral meer inkomsten binnen gaan halen”, aldus Stefan de Nijs (Combinatie95) bijvoorbeeld. ,,Door zelf zonnevelden te gaan exploiteren en van toerisme een volwaardige bedrijfstak te maken.”

Quote Als we er gewone industrie­grond van maken, schieten de inkomsten omhoog en poetsen we dat tekort weg Vera Brouns

Zijn CDA-collega Vera Brouns kwam met een ander voorstel. Zij haalde toekomstig bedrijventerrein Vorst B nog maar eens naar voren. ,,Wij rekenen de komende jaren op een verlies van 4,1 miljoen euro. We gaan de grond aan de man brengen voor duurzame bedrijven. Als we er gewone industriegrond van maken, waaraan ook grote behoefte is, schieten de inkomsten omhoog en poetsen we dat tekort weg.”

Bestemming Vorst B

Daarvoor zal wel de goedkeuring van de provincie nodig zijn. Die heeft Vorst B namelijk bestemd tot duurzaam ‘Greentech Park’. ,,We moeten daarom in Den Bosch gaan lobbyen. Ik denk dat wij daarbij kunnen helpen”, aldus Brouns. Die nog een plan B achter de hand had. ,,We kunnen ook de kosten verminderen. Door straks bijvoorbeeld wegen op Vorst B te laten aanleggen door de gebruikers.”

Quote Daar gaan we niet vanaf wijken. Er is straks geen ruimte voor normale industrie, zoals logistieke bedrijven Mariëlle van Alphen

Wethouder Mariëlle van Alphen wees Brouns er op dat Boxtel koerst op een thematische invulling met innovatieve ondernemingen. ,,Daar gaan we niet vanaf wijken. Er is straks geen ruimte voor normale industrie, zoals logistieke bedrijven.” Kijken naar kosten verminderen, daar staat Van Alphen wel voor open. ,,In het kader van het overleg dat we constant voeren met partijen, komt dat aan de orde.”