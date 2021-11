Een grachtengordel tussen Veghel, Schijndel en Rooi, waarom niet?

Een grachtengordel zoals we die kennen van Amsterdam. Maar dan grachten die een verbinding vormen tussen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Waarom niet?, dacht Floris Alkemade als voorzitter van de Raad van Verbeelding in de gemeente Meierijstad. ,,Het is slechts een hersenspinsel. En die grachten zullen er waarschijnlijk nooit komen. Maar het is bedoeld om te prikkelen bij het nadenken over de toekomst van Meierijstad”, zegt de internationaal bekende architect, die tot voor kort Rijksbouwmeester was.