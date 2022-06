Een jaar lang de baas over verzetsmonument: 'Vertel de oorlogsverhalen maar door!’

Brandweer Bra­bant-Noord start campagne om vrijwilli­gers te werven, oude rotten stappen op, vers bloed is nodig

OSS/UDEN/VEGHEL - Het is niet zo dat brandweerkazernes op korte termijn dicht gaan, maar de brandweer Brabant-Noord moet wel hard op zoek naar vrijwilligers om inwoners in de toekomst te kunnen beschermen. Ook in Mill start een zoektocht.

20 juni