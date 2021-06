Een jaar later is het gat in het asfalt van de Mijlstraat nog altijd niet gerepareerd: ‘Veel te laat’

BOXTEL - Fractieleider Vera Brouns van het Boxtelse CDA heeft verbaasd gereageerd dat het gat in het asfalt van de Mijlstraat nog altijd niet is gerepareerd. Meer dan een jaar geleden meldde een inwoner de opening in het wegdek van zo’n 4 vierkante meter.

Brouns geeft aan dat het gat ‘niet enorm, maar wel gevaarlijk’ is. Volgens de CDA’er kwam pas zes maanden na de melding een gemeentelijke reactie. ,,Die stemde niet tot tevredenheid. Eerder tot stomme verbazing, want de boodschap was dat het geld voor 2020 op was. Nu echter, weer een half jaar later, is er nog niets aan gedaan.”

Quote De reactie stemde niet tot tevreden­heid. Eerder tot stomme verbazing, want de boodschap was dat het geld voor 2020 op was Vera Brouns, Fractieleider CDA Boxtel

Aannemer inschakelen

Wethouder Fred van Nistelrooij laat weten dat vervelend te vinden en biedt ook excuses aan. ,,Met onze eigen dienst repareren we zo snel mogelijk kleine zaken. Hoewel het wellicht raar klinkt: dit geval is daarvoor toch te groot. Vandaar dat het door een aannemer moet gebeuren. Voordat we er een inschakelen verzamelen we een aantal gevallen, zodat het efficiënter en goedkoper is om iemand in te huren.”

Het ‘gat van de Mijlstraat’ heeft de gemeente in 2020 vergeten om aan te melden. ,,Dat had wel gemoeten”, aldus de wethouder. ,,Het wordt nu meegenomen in de eerst volgende ronde.”

Quote Deze oplossing is natuurlijk veel te laat voor een melding die in mei 2020 is gedaan Fred van Nistelrooij, Wethouder Boxtel

Veel te laat

Maar die volgende ronde laat nog even op zich wachten. ,,Het zou deze maand worden gedaan. Door omstandigheden wordt dan na de zomer. Deze een oplossing is natuurlijk veel te laat voor een melding die in mei 2020 is gedaan”, beseft de wethouder.