Een kerstpakket als steuntje in de rug: ‘Ik zit twee euro boven minimum en heb dus nergens recht op’

Soep in keurig gereinigde plastic fritesbekers, prachtige kerstpakketten vol lekkernijen, eieren, nieuwe pantoffels. Zaterdagmiddag druppelen mensen met mondkapjes binnen in de tuin van medekartrekker Miriam van Zoggel (45) aan de Mouterij in Schijndel. Daar is het uitdeelpunt. Zowel de minima als de donateurs maken deel uit van hulpgroep Samen Sterk voor Meierijstad, in totaal 730 leden.

Karin Flisijn (41) is de initiatiefneemster van de hulpgroep. ,,Ik heb zelf ook in de schuldsanering gezeten, dus ik weet waar ik het over heb. Wij doen dit voor minima die net iets boven het niveau van de Voedselbank zitten en die nergens aanspraak op kunnen maken. Zij hebben het echt slecht.”

Uitdelen

Terwijl Flisijn vertelt, worden kratten met verpakte salades gebracht en daarna kan het uitdelen beginnen. De mensen kiezen, en Flisijn en Van Zoggel reiken plastic bakjes soep, salades en dozen met etenswaren aan. ,,Afgelopen maandag zijn we begonnen, want we wisten niet of dit kon doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen die toen nog moesten komen”, legt Flisijn uit. ,,Toen waren er huilende mensen die niet meer wisten hoe ze het moesten redden. Alles bij elkaar zijn er deze week 80 gezinnen geweest.” Ze kijkt rond. ,,Mooi om te zien dat de mensen blij zijn.”

En dat zijn ze. ,,Ik ben heel blij met alles wat ik kan krijgen,” vertelt een oudere vrouw die niet met haar naam in de krant wil. ,,Ik zit twee euro boven het minimum, dus ik heb nergens recht op.” Nadat haar tas vol is met etenswaren, kiest ze nog een paar pantoffels uit. ,,Voor mijn man.”

Miriam van Zoggel moedigt iedereen aan om vooral veel ananassen mee te nemen. ,,Daar hebben we veel van!” En dat doet Lily Helling maar al te graag. ,,Ik maak er smoothies van en die stop ik in flesjes in de diepvries. Dan kan ik ze zo meenemen naar school. En het is ook nog goed tegen de voedselverspilling.”

Groenteboer

Dat wordt meteen beaamd door Van Zoggel. ,,We krijgen onze groentes en fruit voor een heel laag prijsje van een groenteboer. Anders wordt het weggegooid en nu hebben veel mensen er plezier van. En heel fijn: we kregen tien mooie kerstpakketten van een lid die het zelf heel slecht heeft gehad. Nu heeft hij zijn eigen bedrijf: DG Koeriersdiensten. En dagbesteding Morrison heeft de kerststukjes gemaakt, mooi, hè?”

Olga van Bilsen overhandigt zakken met groenten en fruit aan de liefhebbers. ,,Deze worden elke week uitgedeeld en ik maak er ook elke week gebruik van. Karin en Miriam verdienen een dikke pluim.”