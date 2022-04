Een kijkdag in de Geelders, voordat de muggen komen

Bouwen helpt tegen woningnood, maar anders denken ook

BOXTEL - Is bouwen, bouwen en nog eens bouwen de enige oplossing om in Boxtel de woningnood te lijf te gaan? Zaken anders bekijken en ruimte creatief benutten, daar kom je ook een eind mee. Dat bleek onlangs tijdens een ‘talkshow’ over wonen in Boxtel.

29 maart