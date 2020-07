‘Eén klik en alle schulden op een rij’, als oplossing tegen betalingsproblemen

Anderhalf miljoen huishoudens in Nederland hebben betalingsproblemen, de helft daarvan echt serieuze, met schulden van gemiddeld 43.000 euro. Met de overheid doorgaans als grootste schuldeiser. Dus zijn met name gemeenten de aangewezen instanties om mensen te helpen die in de schuldhulpverlening belanden.

Boxtel en Sint-Michielsgestel lanceren volgende week daarvoor een extra digitaal hulpmiddel: de blauwe knop. ,,Het geeft onze inwoners een prima mogelijkheid om in feite met één druk op de knop op een rij te hebben welke schulden ze bij de gemeente hebben'', vertelt de Gestelse wethouder Ed Mathijssen.

Volledig scherm Ed Mathijssen, wethouder financiën van de gemeente Sint-Michielsgestel. © Gemeente Sint-Michielsgestel

Op een rij zetten

Juist als mensen eenmaal in de hulpverlening terecht zijn gekomen, is op een rij zetten van de schulden een van de grote problemen. Collega Eric van den Broek: ,,Het verzamelen van gegevens is voor veel mensen een struikelblok. Het overzicht ontbreekt vaak en daarbij gaat dit digitaal hulpmiddel helpen. Is het overzicht er eenmaal, dan kan de hulpverlening ook efficiënter worden ingezet.''

De blauwe knop is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en overgewaaid vanuit de Verenigde Staten, waar de blue button gemeengoed is. Gestel en Boxtel bijten in Nederland het spits af. ,,Wij doen graag mee aan dit initiatief. We willen er ook nogmaals mee onderstrepen dat wat ons betreft in onze gemeenten niemand tussen wal en schip mag vallen, en dat wij daarvoor ook alles in het werk stellen en hulpmiddelen willen gebruiken'', zeggen beide wethouders.

Volledig scherm Wethouder Erik van den Broek: ,,Is het overzicht er eenmaal, dan kan de hulpverlening ook efficiënter worden ingezet.'' © Meike Van Der Flier - Bauer

Postorderbedrijven

Het gaat in beide gemeenten overigens niet om hele grote aantallen van mensen in serieuze geldproblemen. Voor zover bekend is, zijn er dat in Boxtel 65 en in Gestel 55. VNG hoopt dat de 'blauwe knop' straks meer mogelijkheden zal bieden. Bijvoorbeeld ook om schulden bij pakweg een postorderbedrijf gemakkelijker op een rij te krijgen.