Een kolonel en een seniele tante in Liempdse voorstelling Junglekoorts

Bedrijfs­pand Braakven Berlicum dicht vanwege drugs­vondst

15:50 BERLICUM - Een bedrijfspand aan de Braakven in Berlicum is donderdag gesloten in opdracht van burgemeester Pommer. In het pand werd op 5 december vorig jaar een hennepkwekerij aangetroffen. Voor de kwekerij werd ook illegaal stroom afgetapt.