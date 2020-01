Een laboratorium vol ideeën voor Landschapstriënnale 2020 bij Kienehoef in Rooi

SINT-OEDENRODE Een zaal vol ‘meedenkers’ in de Kienehof in Sint-Oedenrode vormden gisteravond een laboratorium vol ideeën om het landschap van de Meierij later dit jaar te kijk te zetten tijdens de Landschapstriënnale 2020 in het Van Gogh Nationaal Park.

Waarmee zet de Meierij haar landschap dit najaar te kijk tijdens de landschapstentoonstelling 2020? Met een duur woord ook wel Landschapstriënnale genoemd. Die ideeënopdracht kreeg een volle zaal gisteravond in de Kienehoef in Sint-Oedenrode mee.

Volledig scherm Eendjes doen zich te goed aan de 'drijvende matrassen' groen die in De Dommel drijven. © Domien van der Meijden

Dat water daarbij een grote bron van inspiratie kan zijn, bewees Rolf Vonk van Erfgoed Brabant. Hij zette met een inspirerend verhaal over de Aa vertegenwoordigers van heemkunde- en natuurgroepen, maar verder ook mensen met allerlei achtergronden, aan het denken over mooie ideeën om het landschap tentoon te stellen. Vonk noemde de Aa een ‘brede sloot met hoge oevers.’ ,,Zo ken ik het uit mijn jeugdjaren. Een rechtgetrokken rivier die zo snel mogelijk water moest afvoeren zodat Veghel droge voeten hield.”

Volledig scherm Het Wijboschbroek houdt nu abrupt op. Waarom niet ook aan de kant van de Amert nog wat bos van wat eens het Eerderwoud was? © copyright Marc Bolsius

Dat was voor hem een beeldspraak om weg te blijven van het hokjes-denken. ,,Kijk bij industrieterrein De Amert. Daar houdt ineens de industrie op, komt de A50 en dan het Wijboschbroek. Waarom planten we geen bomen aan de binnenkant tegen de Amert aan. Vroeger was dit één groot leembos: het Eerderwoud bij Eerde. De leembodem houdt niet op bij de Amert.”

Volledig scherm Watermolens. Misschien keren ze hier en daar weer terug voor dat typische watermolenlandschap dat daarbij hoort. © Internet

Gedurende de avond kwamen er aan dertien verschillende ideeëntafels van het Meierijstad-laboratorium allerlei zaken bovendrijven die waardevol kunnen zijn voor de Landschapstriënnale. Aan een van die ideeën werkt Hans Bleumink uit Boxtel van Overland.nl. ,,Samen met waterschappen bekijken we oude watermolenlandschappen. Wellicht is het mogelijk die hier of daar terug te brengen. Die landschappen hadden een hele specifieke natuur, en ze kunnen ons een grote dienst bewijzen met natuurdoelen: langer vasthouden van water bij droogte of opvang van water bij hoosbuien.”

Wat als steeds meer boeren stoppen?