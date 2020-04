Een leeg ‘gat’ in het Gestelse dorpshart? Werkzaamheden weer vertraagd

Balans wil betaald parkeren in Boxtel afschaffen: ‘Steun onderne­mers maximaal in deze crisistijd’

16:58 BOXTEL - Afschaffen van betaald parkeren in het centrum van Boxtel als steuntje in de rug voor de lokale middenstand. Dat stelt politieke groepering BALANS voor in schriftelijke vragen aan het college. ,,Hierdoor komen er meer bezoekers naar het centrum en wordt er meer geld uitgegeven bij onze middenstanders”, verwacht BALANS.