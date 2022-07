Een multicultureel volksfeest in Boxtel met Turkse pannenkoek, Oekraïense soep én... friet!

BOXTEL - Zin in een loempia? Surinaamse roti? Een Aziatisch broodje bao? Of toch meer trek in een frietje? Het kon gistermiddag allemaal in een overvol Park Molenwijk bij Bazaar Boxtel.