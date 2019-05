Een nieuw Boxtels ‘hotel’, speciaal voor de insecten

Wethouder Eric van den Broek noemde 'verbinding' een belangrijke factor in de totstandkoming van het insectenhotel. ,,Dit is een perfect punt om elkaar te ontmoeten, want deze locatie ligt precies tussen drie wijken in: Duinendaal, Munsel en Hoogheem. Verder zijn er maatschappelijke organisaties bij betrokken: zo hebben jongeren van de la Salle meegewerkt in de tuin.”

Volledig scherm Eric van den Broek en Marije van Schelven bij het insectenhotel. © Noor Reigersman

Vergroenen

Ook Marije van Schelven van het waterschap was tevreden. ,,We dragen graag bij aan meer duurzaamheid, bewustwording en vergroening. Die vergroening trekken we graag door: ook waterpijpen loskoppelen, zodat het water in het gebied blijft.”

Een van de initiatiefneemsters, Annelies Kint, liet weten dat elke dinsdagavond in de tuin wordt gewerkt. ,,Tegenwoordig wieden we ook wel om de week, omdat er minder onkruid staat dan in het begin.”

