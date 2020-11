Een nieuwe film om elkaar te leren kennen: ‘Wie durft?’

BOXTEL - Esch komt per 1 januari bij Boxtel. Dat is bekend, maar hoe laat je het dorp coronaproof samensmelten met de andere drie kernen van Boxtel?

Stichting BELL (Boxtel, Esch, Liempde en Lennisheuvel) is begonnen met het verzamelen van dromen, langgekoesterde wensen of een uitzicht op iets bijzonders in 2021, of gewoon een mooi verhaal.

Daar wordt een film van gemaakt, en iedereen mag meedoen. ,,We maken de film zelf", vertelt werkgroeplid Marlies Germanus van de bibliotheek in Boxtel. ,,Het is de bedoeling dat de inwoners van de vier kernen elkaar een 'beetje leren kennen' door hun dromen en wensen te delen."

Hoe het in zijn werk gaat? Mensen kunnen een mailtje sturen met daarin heel kort waar het over gaat. De werkgroep maakt een selectie en interviewt de deelnemers. ,,Daarbij hebben we ons laten inspireren door het tv-programma Joris' kerstboom van Joris Linssen."

Geen drempelvrees

Niemand hoeft drempelvrees te hebben, verzekert Germanus. ,,We zorgen voor een comfortabele setting en hopen dat mensen het lef hebben om hun verhalen, dromen en wensen te delen en anderen ermee te inspireren. Je hoeft geen verteltalent te zijn.”

De verhalen worden afgewisseld met muziek van vier muzikanten, uit elke kern eentje. De film wordt verspreid via social media en Omroep Dommelland. Wie niet met zijn of haar droom op de tv wil, kan het ook schrijven op de kerstBELL die te downloaden is vanaf de Facebookpagina van stichting BELL.

Germanus: ,,Die kun je - weerbestendig - ophangen in de kerstboom in je eigen kern. Voorbijgangers kunnen zich erdoor laten inspireren.” Opgeven voor 8 december via stichtingbell@gmail.com. De film is te zien rond de jaarwisseling.