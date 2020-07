Een ochtend lang sleuren en trekken aan een enorme rol vijverfolie

WOUDRICHEM - Een enorm bassin waterdicht maken met folie. Hoe doe je dat? Nou, je regelt vijftig vrijwilligers uit het dorp en dan is het een kwestie van heel hard trekken aan een immense rol vijverfolie. Een ochtend sleuren en sjouwen later is het waterbassin van Schneider Youngplants een feit.

Dinsdagmorgen, rond halfnegen, tuimelt Christ Lambooij achterover op de vette kleigrond aan de Ruigenhoekweg in Woudrichem. Dat had de Almkerker zeker niet verwacht toen hij zich had opgegeven als een van de vijftig vrijwilligers die nodig zijn om het waterbassin van Schneider Youngplants te bedekken met folie. Zijn trui is besmeurd, Lambooij zit er niet mee. ,,Met dit klusje is mijn voormiddag weer gevuld. Ik ben altijd vroeg wakker, had toch niks te doen. En ik wilde wel eens zien hoe dit in zijn werk ging."

Het bassin, dat twaalfduizend kubieke meter water kan opvangen om het hele jaar de planten van vocht te voorzien, is met groot materieel gecreëerd. Maar voor de folie om het waterdicht te maken is spierkracht nodig. ,,Vrijdag hoorde ik dat we vandaag vijftig man beschikbaar moesten hebben", zegt eigenaar Jacob Schneider. ,,Nogal kort dag, dus in eerste instantie dacht ik aan een uitzendbureau. Maar toen we de voetbalclub polsten, buurthuizen benaderden en via Facebook lieten weten dat we handjes nodig hadden, ging het hard. Mee willen helpen, mooi is dat. Mijn complimenten aan Altena." Ze hoeven het niet voor niks te doen, na afloop wacht een fles wijn of bubbels voor de bewezen diensten.

Dat Lambooij als een kegel neergaat, komt door de rol folie. Vijfentwintig mannen trekken uit alle macht aan een zestal touwen om die loeizware rol vanuit het bassin over het talud te halen. Eenmaal het hoogste punt bereikt, valt de spanning helemaal weg, vandaar. Daarna vouwen ze als een boek de folie uit naar de hoeken van het bassin, eerst naar rechts, daarna naar links. Hoe meer het zwarte plastic zich uitspreidt, des te meer handen zijn nodig om de vaart erin te houden.

Op het talud staat de regisseur. Soms moeten ze even stoppen: binnen in het bassin moeten de andere vrijwilligers gelijk oplopen met de mannen erbuiten. Die hebben het iets lastiger: het is nogal nat. Geen pretje als je onderuit gaat, hetgeen dus prompt gebeurt.

Het waterbassin is aan de royale kant, een echte blikvanger. ,,In deze omgeving vind je ze niet van dit formaat", zegt Schneider, die zijn bedrijf mettertijd van Ridderkerk naar Woudrichem verhuist. ,,De gemeente heeft er wel even over moeten nadenken of dit wel hoorde op deze postzegel. Fijn dat Altena er positief instaat." Op zijn beurt wil Schneider te zijner tijd iets terugdoen. "Wat, dat weet ik nog niet precies. Misschien een open dag, de buurt planten geven die over zijn, een excursie voor de tuinbouwschool in de regio."

Voor Lambooij, die om halfelf de armen weer kon kruisen, is de dag al geslaagd. Wat gedaan voor een ander, er iets voor teruggekregen. Bovenal: "Wat er stond, was helemaal vervallen. geen gezicht. Ik ben blij dat er op deze plek weer prachtig spul terug komt." Dat begint met 36.000 vierkante meter kassen, waarvan de staketsels al staan. Over een jaar of vier nog eens anderhalve hectare. Schneider: "Eerst geld verdienen voor die investering."