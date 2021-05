Een rondje door de regio: ook dit jaar een aangepaste Dodenherdenking

Op de landelijke site www.4en5mei.nl prijkt de naam Meierijstad: de gemeente wordt speciaal genoemd vanwege de herdenkingsfilm van vorig jaar. Ook dit jaar is er een film gemaakt: ‘Stille getuigen’. Het gaat over gebeurtenissen in kamp Kuching in voormalig Nederlands-Indië. ,,Normaliter schrijft de werkgroep Dodenherdenking Veghel een script voor een theaterstuk”, vertelt een medewerker kabinetszaken. ,,Nu is het een film, vanwege corona. Gebaseerd op de ervaringen van de zusters Franciscanessen in Veghel die in Nederlands-Indië werkten.”

Lees ook Dodenherdenking Meierijstad dit jaar met film over kamp Kuching

De film wordt op 4 mei vanaf 20.15 uur elk uur uitgezonden door Omroep Meierij, gedurende 24 uur, en is te zien op het YouTube-kanaal van de gemeente. Over het programma van 4 mei wil de gemeente niets kwijt. ,,Zodat er geen mensen op afkomen”, laat de woordvoerder van de gemeente weten. ,,Maar mensen kunnen natuurlijk overdag zelf, coronaproof, bloemen bij de oorlogsmonumenten of -graven leggen.”

In Schijndel bevindt zich onder meer het oorlogsmonument van de Schotse 51th Highland Division aan de Rooiseweg en de Mariakapel op de Markt. In Boxtel is men iets minder beducht voor toeloop. ,,Maar het is niet de bedoeling dat mensen naar de besloten kransleggingen bij het Indië-monument en op de begraafplaats van de Heilig Hartkerk gaan”, verklaart Marion de Koning van de Commissie 4 mei-herdenking van Stichting Boxtel Vooruit. ,,Daar zijn alleen de burgemeester, de vendelzwaaier en tamboer van het gilde, een veteraan. En de Last Post en het Wilhelmus worden gespeeld. Eigenlijk net als vorig jaar.” De herdenking is vanaf 19.45 uur live te zien via Omroep Dommelland.

Nieuw element

In Gestel is een nieuw element toegevoegd aan de herdenking. Voorafgaand aan de besloten kransleggingen bij de Michaëlkerk en De Beemden legt burgemeester Han Looijen, samen met kinderburgemeester Madelief Houtman, voor het eerst een rouwbloemstuk bij de Stolperstein. Deze ‘struikelsteen’ ligt bij Kentalis, ter nagedachtenis aan het Joodse dove meisje Grete Sara Spitzer. Zij stierf in Auschwitz. ,,Dit is een plek waar je als mens struikelt met je hart en met je hoofd. Omdat je niet kunt bevatten wat er is gebeurd”, aldus Looijen. ,,Ik vind het een eer om het verhaal van Grete levend te houden. Niet alleen voor oudere mensen, die soms zelf de oorlog nog meegemaakt hebben, maar juist ook voor de jongste generaties.”

Geen festiviteiten op Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag wordt nergens gevierd. ,,Hopelijk kunnen we volgend jaar flink uitpakken”, aldus Henk van Roosmalen van Gestel Events, medeorganisator van 4 mei en 5 mei. ,,En in 2025 is het landelijk weer groots.” In Boxtel kijken ze ook uit naar die datum. ,,En wij vieren het sowieso om de vijf jaar,” vertelt De Koning. Hans Fassbender van het Oranjecomité Schijndel hoopt op een gecombineerde viering in 2023. ,,Van Koningsdag, Bevrijdingsdag en ons 100-jarig jubileum.”