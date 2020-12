Een speciaal kerstconcert op afstand: ‘Zingen, maar wél in de camera kijken’

SINT-MICHIELSGESTEL - Een kleine groep muzikanten en zangers brengt op kerstavond ‘Xmas Sounds’ op de ‘kerkplanken’ van het protestants kerkje in Sint-Michielsgestel. Het is wel wennen: ‘zingen en meteen in de camera kijken.’

De kerkbanken van het protestants kerkje blijven komende zondag al leeg. De kerkenraad heeft in alle wijsheid besloten dat dit met corona veiliger is. Maar komt dan de Kerstavond in gevaar?

Quote Al in september gekeken hoe concert wel door kon gaan Guide de Bekker, Kerkraadslid protestants kerkje

Nee, dacht Guido de Bekker uit Sint-Michielsgestel, tenor en kerkraadslid bij de protestantse kerk. ,,Al in september zijn we gaan kijken hoe het wel kan. En natuurlijk stelden we een muziekgezelschap samen om een mooi kerstconcert bij elkaar te sprokkelen en veel oefenen.”

Drie onderdelen

Dat staat nu als een huis, denkt De Bekker. ,,We vatten het samen in drie onderdelen. Het Xmas Enselmble begint om acht uur ‘s avonds. Daarin zit vooral veel middeleeuwse muziek en uit de Baroktijd. Denk aan muziek met fluit, op de spinet, viool en zang.”

Go Tell it On the Mountain

,,Het tweede onderdeel is Xmas Songs. Hier kun je ook een mooie gospel verwachten (Go Tell it On the Mountain), maar ook wat negentiende en twintigste eeuwse muziek. Denk ook aan dat mooie stuk ‘Hush My Dear’ uit de Romantiek. Het derde onderdeel is Xmas Organ. Hier zit meer weer orgelmuziek in.”

Spinet

Dat orgel neemt Gert-Jan Westerhof voor zijn rekening. De anderen, Edda Hoving, Annet de Bekker, Guido de Bekker, Jan Hermens, ,Els de Hoog, Jos de Hoon, Judith Enckevort, Eleanor de Groot, zorgen voor de zang en andere instrumenten als viool, blokfluit en fluit en spinet.

Al geoefend: meer in camera kijken

Vorige week is het hele concert al een keer opgenomen. ,,Mochten er nog mensen van ons clubje ziek worden, dan kunnen we die band alsnog gebruiken. Maar we gaan voor een echt, live optreden natuurlijk. Wat we bij de opname wel merkten is dat we samen veel te veel naar de organist kijken en niet in de lens van de camera. Dat moet op Kerstavond wel anders. Belangstellenden kunnen ons op Kerstavond volgen op pgsintmichielsgestel.nl/kerstconcert.”

Naadloos

Na het concert gaat de avond in het protestants kerkje naadloos over in de kerkdienst. Die dienst begint om half tien ‘s avonds. Predikant Harry Tacken doet deze dienst.