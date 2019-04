Een van de grootste tenten van Rebirth in Haaren ingestort door windvlaag: ‘Maar festival gaat gewoon door’

Het gaat om een van de grootste tenten op het festivalterrein aan de Raamse Akkers in Haaren, vlakbij de N65. Rond 17.45 uur kwam een windvlaag onder het zeil, waarna het hele gevaarte naar beneden is gevallen. De tent was nog niet helemaal afgebouwd, waardoor de windvlaag door een open stuk de tent in kon komen. Er zou nog geen apparatuur binnen hebben gestaan.



Voor de zekerheid zijn daarna andere tenten extra stevig vastgezet. Van Sprang is vastbesloten de schade zo snel mogelijk te herstellen. Volgens hem komt het doorgaan van het festival niet in gevaar. ,,De organisatie gaat nu snel aan de slag om alles tijdig te herstellen zodat we een spetterende opening van het festivalseizoen kunnen vieren.‘’