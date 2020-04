Een virtuele paasbrunch in Boxtel tijdens bijzondere Pasen ‘rustig bij bouwmarkt en tuincentrum’

BOXTEL - Een virtueel paasbrunch met de familie, mooie gesprekken bij een kampvuur, samen tapas maken of Monopoly spelen, ontdekkingen op de fiets en gerichte snelle boodschappen bij tuincentrum of bouwmarkt. Pasen 2020 was anders dan anders.

,,Ik heb het loopwieltje van Snoepje kapotgemaakt. Dat is de hamster van mijn dochter. Ik moest op tweede paasdag dus wel even de deur uit naar het plaatselijke tuincentrum”, zegt Erik Boom uit Boxtel.

Plaatselijke middenstand

,,Ik had het rad natuurlijk ook via internet kunnen bestellen, maar ik probeer in corona-tijd wat meer bij de plaatselijke middenstand te kopen. Hoe ik Pasen door ben gekomen? Thuis gezeten, een beetje hardgelopen en tien kilometer met de vrouw gewandeld. Ik heb me niet verveeld, maar de hele dag binnen zitten is ook niks voor mij.”

Volledig scherm De parkeerplaats van Tuincentrum Boxtel rond 14.30 uur © Peter de Bruijn Veel mensen gingen met Pasen in de buurt wandelen of fietsen. De pretparken, meubelboulevards en ‘paaspubliekstrekkers’ in de omgeving zoals winkelgiganten De Wit en Van Cranenbroek in Schijndel bleven dicht.

De parkeerplaats bij het tuincentrum in Boxtel, dat maandag wel open was, blijft tweede paasdag redelijk leeg. Er komen geregeld mensen, maar er blijft genoeg ruimte om met de gereinigde verplichte winkelwagentjes op anderhalve meter afstand te manoeuvreren tussen planten en bloemetjes.

Quote Het is tijdens Pasen nog nooit zo rustig geweest Nel van Engelen , Tuincentrum Boxtel

,,Het is tijdens Pasen nog nooit zo rustig geweest”, weet eigenaresse Nel van Engelen van Tuincentrum Boxtel. ,,Het geeft een dubbel gevoel. Mensen komen vandaag de dag om gericht iets te kopen. In andere tijden lopen mensen tijdens Pasen ook in de winkel om ideeën op te doen. Die komen dan soms aan de kassa met een leeg boodschappenwagentje. Ouders nemen hun kinderen ook minder mee. Dat valt me ook op. Eerste paasdag waren we dicht. Ik heb heerlijk in het zonnetje een boek gelezen.”

Volledig scherm Bij de Gamma mocht één klant per huishouden naar binnen. © Peter de Bruijn

‘Maximaal 30 personen in bouwmarkt’

Quote Mooie en dierbare herinnerin­gen opgehaald bij het kampvuur Boukje Canaan uit Boxtel Bij de Gamma; de buurman van het tuincentrum, staat de deur ook open. Klanten die met de auto komen, wordt door verkeersregelaars vanwege de anderhalve meter regel gevraagd een parkeerplaats vrij te houden naast de auto. Er mogen maximaal dertig mensen in de bouwmarkt zijn. ,,Het is rustig”, aldus bedrijfsleider Frank Dieleman. ,,Mijn indruk is dat veel mensen vrijdag en paaszaterdag hun bouwmaterialen al hebben gehaald. Toen moesten flink wat mensen buiten wachten.”

Boukje Canaan uit Boxtel wordt bij de ingang tegengehouden omdat er in principe maar één persoon per huishouden bij de Gamma naar binnen mag. ,,Mijn man weet welke verf hij nodig heeft”, zegt ze. ,,Verf halen hoeft niet per se vandaag. We zoeken allemaal onze bezigheden hè. De paasdagen waren anders, maar we hebben ons niet verveeld. Het is fijn om even echt samen te zijn. We hebben zondagavond mooie verhalen en herinneringen opgehaald met ons gezin bij een kampvuurtje in onze tuin.”

De familie Maas uit Boxtel maakt eerste paasdag een fietstochtje door de omgeving. ,,Je ontdekt nieuwe plekjes”, zegt moeder Dayenne. ,,We komen Pasen 2020 tot nu toe prima door met elkaar. Vanavond samen tapas maken en morgen gourmetten.”

Virtueel paasontbijt

,,Tweede paasdag gaan we met de hele familie aan een virtueel paasbrunche. De laptops op tafel en dan via de videochat samen met mijn ouders en het gezin van mijn broer op afstand eitjes eten en met elkaar proosten op Pasen.”

Volledig scherm Bij de ramp in Boxtel werden eerste paasdag bekeuringen uitgedeeld © Peter de Bruijn Dochters Kiki (14) en Isabel (11) hebben meegeluisterd. ,,Jammer dat we tijdens Pasen niet bij de familie kunnen zijn. , maar we overleven het wel met Monopoly en Rummikub”, zeggen de zusjes. De meiden hebben gehoord dat er zondag in Boxtel jongeren op de skateramp en in de voetbalkooi in Boxtel zijn bekeurd omdat ze zich niet aan de corona-regels hielden.

