‘Een voorrecht om op de Wamberg een huis te mogen bouwen’

BERLICUM - Hij woonde al vanaf 2013 in het poorthuis op het historische landgoed De Wamberg in Berlicum. Daar huurde hij samen met zijn vrouw Greta het prachtige pand van familie Van Rijckevorsel, die eigenaar is van het oude landgoed dat in 1560 tot leven kwam. Maar nu is Joeri de Bekker een nieuw huis op het landgoed aan het bouwen. Het is een eeuwigheid geleden dat er ook maar iets nieuws is gebouwd op deze plek.

,,Ja, het is echt een voorrecht om hier te mogen bouwen. We zijn er allebei ook heel enthousiast over. Maar het is ook wel een beetje eng. Want je wilt zo’n prachtig landgoed niet verknallen met een afzichtelijke woning tussen de fraaie historische gebouwen. En het moet ook niet zo’n Eftelinghuis worden met Pieck-elementen. Dat gaf aan Greta en mij natuurlijk wel de verplichting er iets fraais voor te bedenken. Maar volgens mij gaat het helemaal lukken”, zegt landschapsarchitect Joeri de Bekker.

Groene ideeën

De Bekker toont de woning die nog volop in de afbouwfase zit. Geen gas meer, wel een warmtepomp. Een betonnen vloer, dat nog wel. Maar verder alles in houtskeletbouw en goed geïsoleerd. En de buitenzijde wordt met houten planken bekleed. Die kleuren op den duur grijs en zo gaat het gebouw helemaal op in het landschap. Veel glas geeft Joeri en Greta straks uitzicht aan alle kanten naar het mooie bos. En een bijgebouw dat er komt, moet straks een soort buitenwerkplaats worden waar het stel leuke, groene ideeën voor heeft.

Fazanten

Achter het huis staat nog een deel van een landgoedmuur. Daar had familie van Rijckevorsel in het verleden al een schuur tegenaan gebouwd. Er werden fazanten in opgefokt die later op het landgoed voor de jacht werden gebruikt. Maar die traditie ging al veel eerder teloor. De Bekker kan er straks zijn kliko’s en de fietsen in kwijt.

Voor Greta en Joeri de Bekker was het een soort tweede kans om deze woning te bouwen. ,,Een paar jaar geleden hadden we ons oog laten vallen op Oud-Herlaer in Sint-Michielsgestel. Daar werd Brabants Landschap uiteindelijk de eigenaar van de grote boerderij die op de plek staat waar vroeger de motteburcht stond. Ook daar hadden we ideeën om groene initiatieven op te zetten met een aantal mensen. Dat lukte dus niet.”

Moestuin in ere herstellen

Hij vervolgt: ,,Hier krijgen we die kans wel. Want de familie Van Rijckevorsel was heel erg te spreken over het feit dat we een oude traditie in ere herstellen: de aanwezigheid van een grote moestuin met talrijke groenten en zacht fruit. Ook hoge fruitstambomen brengen we op dit terrein terug.”

Geen pier meer te vinden

Landgoederen als de Wamberg waren in vroeger tijden helemaal zelfvoorzienend en hadden dus een grote moestuin voor eigen gebruik. ,,Jarenlang heeft hier maïs gestaan en is er veel stront in de grond terecht gekomen. De bodem was redelijk uitgeput. Er was geen pier meer te vinden. Nu laten we langzaam de boel weer tot leven komen. We hebben heel veel bloemen gezaaid, zoals bijenbrood. Dat levert veel insecten op. Vooral bijen die er lekkere honing van kunnen maken.”

Natuurlessen

In de nieuwe schuur naast het huis komt straks ruimte voor de groene initiatieven. ,,Dat kan van alles zijn. Een imker, mensen die kinderen natuurlessen willen geven, stage-leerlingen die voor de HAS natuuronderzoek doen, noem maar op. We kunnen daar ook kleine bijeenkomsten houden voor groepjes van vier tot acht personen die samen groene activiteiten ontplooien. En inmiddels hebben we al twintig vrijwilligers die mee willen werken in de moestuin. We doen alles langzaam aan. Dat past bij dit landgoed. Kijken wat er opgroeit in de moestuin, wat aanslaat én goed gaat.”