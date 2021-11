Een weesgegroetje? In Esch kan het nu Angelusklokje weer luidt

ESCH - De Opgang, grenzend aan de pastorie en de kerk kan weer gebruikt worden voor tal van parochie-activiteiten. Al het achterstallig onderhoud aan de ruimte bij de Willibrorduskerk in Esch is weggewerkt. Ook het kapotte slagwerk van Angelusklokje is gerestaureerd en luidt weer als vanouds.

Een oude katholieke traditie is in ere hersteld in Esch. Op initiatief van een aantal parochianen heeft het kerkbestuur van de Heilig Hartparochie, waar de Willibrorduskerk onder valt, de zestig jaar oude slagmotor van het Angelusklokje laten vervangen.

Helemaal versleten

,,Die was echt helemaal versleten", laat vice-voorzitter van de Heilig Hartparochie Jos Polman weten. ,,We hebben het torenuurwerk op laten knappen. Dat was mooi te combineren met werk aan de luidklokken-installatie en het slagwerk van het Angelusklokje. Die belangrijke zaken zijn nu allemaal nieuw. Mede dankzij een aantal giften uit de gemeenschap.”

Polman is blij met de restauratie van het Angelusklokje. ,,Het is door een computer verbonden met de moederklok en op gezette tijden luidt het Angelus Domini (de Engel des Heren). Dat is om acht uur in de ochtend, om twaalf uur 's middags en om zes uur 's avonds. Zo keert een mooie traditie terug en kan iedereen die wil een weesgegroet bidden.”

Vanuit het raam

Het ‘Angelus Domini nuntiavit Mariae’ bestaat sinds 1571, de tijd van paus Pius V. En sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag om twaalf uur 's middags voorgaat in het Angelusgebed. Dat doet hij vanuit het raam van zijn appartement in het Apostolisch Paleis in Rome.

De Heilig Hartparochie heeft eerder al de Mariakapel in de oude toren van de kerk in Esch gerealiseerd. Zo kan iedereen die wil zo binnenlopen en een kaarsje opsteken bij Maria. ,,Daarvoor hoeft de kerk dus niet open te zijn. Er wordt erg veel gebruik van gemaakt. Zowel door de eigen parochianen die vaak binnenwandelen als door toeristen en passanten die hier een kaarsje opsteken. Zeker in de zomer is het erg druk hier.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Willibrorduskerk in Esch. © Domien van der Meijden

Tweede helft 15e eeuw

De toren van de Willibrorduskerk is uit de tweede helft van de vijftiende eeuw. In 1927 is de huidige kerk er tegenaan gebouwd. Voor die tijd stond er een kerk uit 1856 die aan vervanging toe was. Volgens Polman blijft er altijd werk aan de kerken van de Heilig Hartparochie. ,,Kerken zoals de Willibrordus zijn iconen. We proberen ze zo goed als het kan in stand te houden.”

Later volgt nog een feestelijke inzegening van het Angelusklokje en de Opgang die is gerestaureerd.