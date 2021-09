Eén woning minder op plek school de Beemden Boxtel voorkomt lange juridische strijd

BOXTEL - Het plan voor bouwen van een complex met appartementen aan de Albinonistraat in Boxtel wordt aangepast. Van vier naar drie bouwlagen en maar één woning minder dan in het oude plan. Buurtbewoners zijn tevreden, de wethouder blij en een dreigende, jarenlange juridische strijd is voorkomen.

Niet vier, maar drie hoog. En toch maar een appartementje minder. Het bouwplan van woonstichting Joost aan de Albinonistraat in Boxtel telt straks niet 28, maar 27 sociale huurwoningen, die dus wel een grotere oppervlakte in gebruik zullen nemen. Dit compromis voor het bouwproject op het terrein waar ooit basisschool De Beemden voor leven in de brouwerij zorgde, levert tevreden gezichten op. De buurtbewoners die fel gekant waren tegen het aanvankelijke plan zijn er in ieder geval blij mee.

Binnen de regels

Quote Deze wethouder neemt ons serieus, daar valt mee te praten André Geerts, Buurtbewoner Albinonistraat Met name tegen de hoogte hikten de omwonenden aan. ,,Met dit plan blijft het complex binnen de hoogte van tien meter die in onze buurt volgens de regels geldt. Dat is dus prima”, aldus woordvoerder André Geerts. ,,We waren bereid tot aan de Raad van State te strijden tegen het plan, maar dat lijkt nu niet meer nodig.”

Blij is de buurt ook met wethouder Wim van der Zanden, sinds zijn aantreden begin dit jaar ‘eigenaar’ van het plan namens het gemeentebestuur. ,,Met die man valt in ieder geval te praten. Tot dat hij op het toneel verscheen, leek het of wij tegen een muur aan het kletsen waren. Werden we niet serieus genomen. Dat is inmiddels anders. Van der Zanden neemt ons wel serieus en luistert. We kunnen meepraten. Niet alleen over de hoogte, maar ook over zaken als groen en parkeren”, aldus Geerts.

Simpele opdracht

Van der Zanden heeft zich vanaf het begin ingezet om uit de ontstane impasse te komen. Bewoners, gemeente en woonstichting kwamen er niet meer uit en een lange juridische strijd lag in het verschiet. ,,Mijn opdracht is simpel: bouwplannen tot uitvoering brengen en dat lukt doorgaans alleen als er in de buurt ook draagvlak voor is. Daaraan levert deze aanpassing een flinke bijdrage. Niemand zit op veel discussie te wachten en al helemaal niet op procedures bij de Raad van State”, zegt de wethouder.

Veel mensen blij

Woonstichting Joost werkt de aangepaste plannen nu verder uit en voert daarbij ook overleg met de omwonenden. Dat moet dan leiden tot een nieuw bestemmingsplan dat door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. Van der Zanden hoopt zo snel mogelijk. ,,Want Boxtel krijgt er met dit plan 27 sociale huurwoningen bij en daarmee zijn veel mensen blij.”