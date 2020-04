Een ‘zeer uitgeklede’ vergadering die je niet wenst in Meierijstad

Het is een surrealistisch beeld; het bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode is vrijwel leeg. Alleen burgemeester Kees van Rooij, griffier Etienne Franken en raadslid Thijs van Zutphen bemensen de raadzaal, die normaal gesproken tjokvol zit tijdens een raadsvergadering. ,,Welkom aan de kijkers thuis", opent Van Rooij de wel heel bijzondere bijeenkomst die via internet te zien is.



Vanwege de coronacrisis is besloten dat de raadsvergadering plaats heeft met slechts één aanwezig raadslid. De raad wees fractievoorzitter Thijs van Zutphen van Lijst Blanco aan omdat hij met zijn 22 jaar het jongste raadslid is en dus minder kwetsbaar is voor corona. ,,Ik doe het omdat het moet, zodat plannen door kunnen gaan", zegt Van Zutphen na afloop. ,,Maar leuk is natuurlijk anders.”