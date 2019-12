Eerst waren zij ambassadeur van glasvezel, nu balen zij ervan

Dorus van Oorschot, de Schijndel­se kunstenaar, is terug in het Jan Heester­huis

16 december SCHIJNDEL - ,,Dorus van Oorschot overleed in een periode waarin zijn kunst steeds breder werd gewaardeerd door heel Nederland. Er waren exposities in diverse musea en galeries in het land.” Aldus wethouder Menno van Roozendaal van Meierijstad tijdens de opening zondag van de nieuwe expositie ‘Dorus van Oorschot - schenking Stichting Atelier van Oorschot’ in het Museum Jan Heestershuis in Schijndel.