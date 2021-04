Eerste biertjes vallen op de grond, daarna gaat het los op het terras

Geen Koningsdag in Schijndel? Jazeker wel: 30 uur online!

24 april SCHIJNDEL/DEN DUNGEN - Voor het tweede jaar op rij vanwege corona geen Koningsdag? Geen denken aan, dachten ze in Schijndel. Dan maar online! Het Oranjecomité Schijndel stelde met anderen een programma samen dat liefst 30 uur lang te zien is via de website oranjestream.nl En in Den Dungen hebben ze een Koningsdag Speurtocht uitgezet.