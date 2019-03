Eerste cultuurprijs Meierijstad bij opening cultuurpodium in Schijndel

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad opent de nieuwe theaterzaal officieel op vrijdag om 19.00 uur. De zaal met bijna 250 stoelen is sinds het najaar al in gebruik. Tijdens deze openingsavond voor genodigden wordt ook de kunst- en cultuurprijs van Meierijstad uitgereikt. Cultuurwethouder Menno Roozendaal (PvdA) overhandigt die aan een professional in kunst en cultuur en een amateur/vrijwilliger. Deze prijzen worden vanaf nu ieder jaar uitgereikt tijdens een bestaand evenement op het gebied van kunst en cultuur.

Eenmalig 15.000 euro

Zaterdag 6 april is een openbare bijeenkomst met veel kunst en cultuur, dit is van 10.00 tot 16.00 uur te doen in 't Spectrum aan de Steeg en in het centrum van Schijndel. Er zijn die dag verschillende optredens en activiteiten. Meierijstad trekt voor de opening van het cultuurpodium eenmalig 15.000 euro uit. ,,Het bedrag is nodig voor de vele activiteiten, de programmering, de aankleding, communicatie en techniek", verklaart een woordvoerster van het gemeentebestuur desgevraagd. De eerste editie van het Kunst- en Cultuurweekend in Schijndel was in 2016.