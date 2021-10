Eerste Goede Doelen Week Schijndel levert recordbedrag op van 52.000 euro

SCHIJNDEL - Tijdens de Goede Doelen Week in Schijndel is eind september 52.000 euro gedoneerd. Een recordbedrag volgens de organisatie. Al ging het nog niet zoals verwacht. ,,Bij sommige mensen moesten we wel vier keer aanbellen.”

De eerste editie van de Goede Doelen week in Schijndel is goed verlopen. Het streefbedrag van 50.000 euro is overtroffen en er is veel meer gegeven dan voorgaande jaren. ,,Normaal gesproken wordt er ieder jaar rond de 38.000 euro gedoneerd, dus dit is wel een groot verschil", legt voorzitter Wim van der Rijt uit.

Volledig scherm Alle goede doelen die meededen aan de Goede Doelen Week Schijndel. © Goede Doelen Week Schijndel Dat is volgens Van der Rijt wel te verklaren. ,,We kregen vaak te horen dat het veel overzichtelijker is dan vorig jaar. Nu komt er één iemand aan de deur in plaats van 17 personen. Je bent dan eerder geneigd om één keer meer te geven dan telkens een klein beetje.”

Toch ging het in het begin wat moeizaam. En was Van de Rijt bang dat het streefbedrag niet gehaald zou worden. ,,De eerste collectanten kwamen maar met weinig terug. Toen schrok ik wel. Ik dacht misschien heeft de coronacrisis erin gehakt bij de mensen, maar niets was minder waard. Sommige mensen hebben wel driehonderd euro gedoneerd.”

Collectantentekort

De Schijndelaren gaven dus gul, maar dat had nog veel meer kunnen zijn. De organisatie kwam collectanten te kort of zij hadden te weinig adressen om langs te gaan. ,,Iedere collectant had 25 adressen, maar dat bleek in de praktijk te weinig. Collectanten die normaal gesproken in hun eigen straat op pad gaan, konden nu niet langs alle adressen en haalden zo minder op. Je geeft namelijk meer aan iemand die je vaak in je straat ziet dan aan een vreemde.”

Volledig scherm Wim van der Rijt, voorzitter van stichting Goede Doelen Week Schijndel. © Robèrt van Lith/BD Er kon niet bij iedereen aangebeld worden. ,,We hebben 370 collectanten, maar toch was het moeilijk om langs ieder huis te gaan. In het buitengebied van Schijndel konden we weinig collectanten vinden en ook sommige wijken zijn onderbezet. Ik denk dat we 20 procent van de mensen daardoor niet hebben kunnen bereiken.”

Enveloppen ophalen

Het collectantentekort is niet het enige probleem waar de organisatie tegenaan loopt. Ook de tijd tussen het brengen van de envelop en het ophalen was veel te kort. ,,Er waren mensen die hadden maar twee dagen om te bedenken hoeveel geld ze willen doneren. Dat is wel heel kort. Volgend jaar willen we mensen daar minimaal een week voor geven.”

Een week is volgens de organisatie meer dan voldoende, al gaan ze de enveloppen niet meer in het weekend ophalen. ,,Dat was een grote fout. We dachten daar goed aan te doen, maar er waren veel mensen door het mooie weer niet thuis. Ik sprak een collectant die wel vier keer langs de deuren is geweest.”