Eerste lezing MUBO van drieluik over Boxtel in oorlogstijd

BOXTEL - Ernst Vos verzorgt zondag om 11.15 uur in Museum Boxtel (MUBO) een lezing over de mobilisatie in 1939 en de periode daarna. Het is de eerste lezing in het kader van de expositie in MUBO over ‘Boxtel in de oorlogsjaren 1940-1944'. Ernst Vos gaat in op de vraag wat de mobilisatie betekende en wat de gevolgen waren voor de Nederlandse bevolking.