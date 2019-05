Eerste oplevering De Meander met symbolische sleuteloverdracht

SINT-MICHIELSGESTEL - Met een symbolische sleuteloverdracht van burgemeester Jan Pommer aan de voorzitter van de Stichting De Meander Rien Schakenraad werd vrijdagmiddag het feit gevierd dat de nieuwe multifunctionele accommodatie De Meander in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel bijna aanstaande is.

Pommer voelde zich naar eigen zeggen in een soort carnavalssfeer met een sleuteloverdracht of wellicht een soort Petrus met de sleutel in de hand. ,,We zetten nu een belangrijke stap van gemeentehuis naar gemeenschapshuis waar we als gemeente zelf ook een gebruiker van het pand zijn.”

Volledig scherm Jan Pommer (links) overhandigt de sleutel aan Rien Schakenraad, voorzitter van de Stichting De Meander. © Domien van der Meijden

Wethouder Lianne van der Aa sprak ook over een mijlpaal. ,,We praten er al een paar jaar over. Maar de laatste tijd is er keihard gewerkt om het nu ook echt te laten gebeuren. In juni komt de bibliotheek. Andere gebruikers zullen in de loop van de komende tijd volgen en in september zijn alle gebruikers van de oude Huif hier helemaal ingehuisd.”